Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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05.10.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Implenia gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Implenia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 64,50 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Implenia-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 64,50 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'466 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Implenia-Aktie ging bis auf 63,80 CHF. Mit einem Wert von 65,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 5'715 Implenia-Aktien umgesetzt.
Am 08.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Implenia-Aktie mit einem Kursplus von 29,15 Prozent wieder erreichen. Am 22.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,39 Prozent würde die Implenia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,53 CHF aus.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,73 CHF je Implenia-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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