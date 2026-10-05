Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr rutschte die Implenia-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 64,50 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'466 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Implenia-Aktie ging bis auf 63,80 CHF. Mit einem Wert von 65,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 5'715 Implenia-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Implenia-Aktie mit einem Kursplus von 29,15 Prozent wieder erreichen. Am 22.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,39 Prozent würde die Implenia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,53 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,73 CHF je Implenia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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