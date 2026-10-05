Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Mittag südwärts

Um 12:28 Uhr ging es für die Implenia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 64,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'483 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,80 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'522 Implenia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 57,80 CHF fiel das Papier am 22.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 10,94 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,53 CHF. Im Vorjahr hatte Implenia 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten gehen davon aus, dass Implenia im Jahr 2026 4,73 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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