Implenia Aktie News: Implenia gewinnt am Freitagvormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 67,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'231 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Implenia-Aktie bis auf 67,00 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'908 Implenia-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Gewinne von 24,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 15,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,52 CHF belaufen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,59 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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