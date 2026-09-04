Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.09.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia gewinnt am Freitagvormittag
Die Aktie von Implenia zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Implenia konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 67,00 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 67,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'231 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Implenia-Aktie bis auf 67,00 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'908 Implenia-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Gewinne von 24,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 15,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,52 CHF belaufen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,59 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie
Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu
Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen
Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Implenia AG
|
09:29
|Implenia Aktie News: Implenia gewinnt am Freitagvormittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Implenia Aktie News: Implenia reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Implenia Aktie News: Implenia präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
31.08.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Optimismus in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu (AWP)