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04.09.2026 16:29:00

Implenia Aktie News: Implenia gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Implenia Aktie News: Implenia gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Implenia. Zuletzt sprang die Implenia-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 67,30 CHF zu.

Implenia
67.44 CHF 1.38%
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Um 16:28 Uhr sprang die Implenia-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 67,30 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'215 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Implenia-Aktie bisher bei 67,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 66,20 CHF. Zuletzt wechselten 16'289 Implenia-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 19,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Abschläge von 14,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Implenia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,52 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Implenia ein EPS in Höhe von 4,59 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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