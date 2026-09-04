Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.09.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Freitagmittag im Plus
Die Aktie von Implenia gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Implenia-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 66,70 CHF.
Die Implenia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 66,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'218 Punkten steht. Die Implenia-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,60 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 66,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8'703 Implenia-Aktien.
Bei 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 19,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Implenia-Aktie mit einem Verlust von 13,34 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,52 CHF aus.
Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,59 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie
Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu
Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen
Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Implenia AG
|
12:29
|Implenia Aktie News: Implenia am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Implenia Aktie News: Implenia gewinnt am Freitagvormittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Implenia Aktie News: Implenia reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
31.08.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Optimismus in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker (finanzen.ch)