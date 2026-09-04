Implenia Aktie News: Implenia am Freitagmittag im Plus

Die Implenia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 66,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'218 Punkten steht. Die Implenia-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,60 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 66,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8'703 Implenia-Aktien.

Bei 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 19,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Implenia-Aktie mit einem Verlust von 13,34 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,52 CHF aus.

Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,59 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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