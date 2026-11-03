Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 70,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'815 Punkten steht. Die Implenia-Aktie sank bis auf 70,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,00 CHF. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 794 Aktien.

Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Implenia-Aktie 18,66 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,80 CHF ab. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 21,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,56 CHF. Im Vorjahr erhielten Implenia-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,75 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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