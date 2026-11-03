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03.11.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia zeigt sich am Mittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Implenia. Im SIX SX-Handel gewannen die Implenia-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Um 12:28 Uhr sprang die Implenia-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 71,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'835 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Implenia-Aktie bis auf 71,10 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 70,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'528 Implenia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 83,30 CHF markierte der Titel am 08.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,32 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 57,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,56 CHF. Im Vorjahr erhielten Implenia-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,75 CHF je Implenia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Implenia am 03.11.2026
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