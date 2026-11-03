Implenia Aktie News: Implenia zeigt sich am Mittag freundlich

Um 12:28 Uhr sprang die Implenia-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 71,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'835 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Implenia-Aktie bis auf 71,10 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 70,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'528 Implenia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 83,30 CHF markierte der Titel am 08.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,32 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 57,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,56 CHF. Im Vorjahr erhielten Implenia-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,75 CHF je Implenia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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