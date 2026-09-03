Implenia Aktie News: Implenia verzeichnet am Vormittag Verluste

Um 09:28 Uhr fiel die Implenia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 64,30 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'172 Punkten steht. In der Spitze fiel die Implenia-Aktie bis auf 64,30 CHF. Bei 64,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 100 Stück gehandelt.

Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Implenia-Aktie 29,55 Prozent zulegen. Am 22.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF. Mit Abgaben von 10,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,52 CHF.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Implenia-Gewinn in Höhe von 4,59 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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