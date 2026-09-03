Implenia Aktie News: Implenia reagiert am Nachmittag positiv

Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 66,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'195 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Implenia-Aktie bei 66,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 64,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'940 Implenia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 20,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 57,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 22.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,52 CHF, nach 1,40 CHF im Jahr 2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Implenia im Jahr 2026 4,59 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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