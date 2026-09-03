Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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03.09.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker
Die Aktie von Implenia zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Implenia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 66,50 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 66,50 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'193 Punkten liegt. Bei 66,80 CHF markierte die Implenia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,30 CHF. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'263 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie.
Implenia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,52 CHF belaufen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,59 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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