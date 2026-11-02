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02.11.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Implenia gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Implenia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 70,30 CHF nach oben.
Die Implenia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 70,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'839 Punkten tendiert. Die Implenia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,30 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 67,70 CHF. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 17'818 Aktien.
Bei 83,30 CHF markierte der Titel am 08.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 15,61 Prozent niedriger. Am 22.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,56 CHF.
Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,75 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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