Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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02.10.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Freitagvormittag im Plus
Die Aktie von Implenia gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Implenia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 64,50 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Implenia-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 64,50 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'342 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,50 CHF. Mit einem Wert von 64,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 55 Implenia-Aktien den Besitzer.
Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,80 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 11,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,53 CHF. Im Vorjahr hatte Implenia 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Von Analysten wird erwartet, dass Implenia im Jahr 2026 4,73 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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