Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Implenia legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 64,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'438 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Implenia-Aktie bis auf 65,60 CHF. Bei 64,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 8'675 Implenia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Mit einem Zuwachs von 29,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.05.2026 Kursverluste bis auf 57,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 10,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,53 CHF je Aktie ausschütten.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Implenia-Gewinn in Höhe von 4,73 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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