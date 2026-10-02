Implenia Aktie News: Implenia am Freitagmittag freundlich

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Implenia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 64,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'406 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Implenia-Aktie bei 65,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 64,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'193 Implenia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,30 CHF) erklomm das Papier am 08.01.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Implenia-Aktie. Am 22.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 11,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,53 CHF, nach 1,40 CHF im Jahr 2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,73 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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