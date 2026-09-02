Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 64,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'145 Punkten steht. Der Kurs der Implenia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,20 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 723 Implenia-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 29,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 22.05.2026 auf bis zu 57,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 11,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,52 CHF je Aktie ausschütten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,59 CHF je Implenia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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