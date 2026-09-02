Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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02.09.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie
Die Aktie von Implenia hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Implenia-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 64,70 CHF.
Die Implenia-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 64,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'153 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Implenia-Aktie sogar auf 65,20 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Implenia-Aktie bis auf 63,90 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 64,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 14'757 Implenia-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 83,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Mit einem Zuwachs von 28,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 10,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,52 CHF, nach 1,40 CHF im Jahr 2025.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Implenia einen Gewinn von 4,59 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Implenia am 02.09.2026
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