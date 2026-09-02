Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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02.09.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Mittwochmittag tiefer
Die Aktie von Implenia gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 64,30 CHF.
Der Implenia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 64,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'091 Punkten steht. In der Spitze fiel die Implenia-Aktie bis auf 63,90 CHF. Bei 64,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 4'886 Implenia-Aktien den Besitzer.
Am 08.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,55 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.05.2026 Kursverluste bis auf 57,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Implenia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,52 CHF.
Den erwarteten Gewinn je Implenia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,59 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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