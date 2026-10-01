Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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01.10.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia gibt am Vormittag ab
Die Aktie von Implenia gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Implenia-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 66,70 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 66,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'456 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Implenia-Aktie bis auf 66,70 CHF ein. Bei 66,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 222 Implenia-Aktien.
Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Implenia-Aktie mit einem Kursplus von 24,89 Prozent wieder erreichen. Am 22.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 13,34 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,53 CHF belaufen.
Von Analysten wird erwartet, dass Implenia im Jahr 2026 4,73 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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