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01.10.2026 16:29:00

Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag mit Verlusten

Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Implenia gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Implenia gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 65,20 CHF abwärts.

Implenia
64.95 CHF -3.46%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 65,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'393 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,00 CHF ab. Bei 66,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8'527 Implenia-Aktien.

Am 08.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 21,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 57,80 CHF fiel das Papier am 22.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,35 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Implenia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,53 CHF.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,73 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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