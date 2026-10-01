Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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01.10.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Mittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Implenia gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Implenia-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 65,60 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die Implenia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 65,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'385 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Implenia-Aktie bis auf 65,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,70 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'442 Implenia-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 83,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 26,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,80 CHF am 22.05.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,53 CHF aus.
Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,73 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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