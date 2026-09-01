Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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01.09.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Dienstagvormittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Implenia gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Implenia-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 65,40 CHF.
Die Implenia-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 65,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'152 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Implenia-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,30 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,20 CHF. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 882 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 21,49 Prozent niedriger. Am 22.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,52 CHF. Im Vorjahr hatte Implenia 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Implenia ein EPS in Höhe von 4,59 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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