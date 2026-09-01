Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’238 -0.3%  SPI 20’013 -0.5%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 25’993 -1.0%  Euro 0.9391 0.0%  EStoxx50 6’372 -0.8%  Gold 4’370 -1.8%  Bitcoin 63’072 -0.7%  Dollar 0.8100 0.2%  Öl 92.5 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von AstraZeneca und Daiichi Sankyo im Blick: EU-Zulassung für Enhertu-Kombitherapie
Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein
Buy von Goldman Sachs Group Inc. für RWE-Aktie
Air Liquide-Aktie im Aufwind: Elliott offenbar eingestiegen
HOCHTIEF-Aktie auf rotem Terrain: Konzern sichert sich Freileitungsspezialist Autmatec
Suche...
Plus500 Depot

Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 09:29:00

Implenia Aktie News: Implenia am Dienstagvormittag mit Kurseinbussen

Implenia Aktie News: Implenia am Dienstagvormittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Implenia gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Implenia-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 65,40 CHF.

Implenia
66.58 CHF 0.71%
Kaufen Verkaufen

Die Implenia-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 65,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'152 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Implenia-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,30 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,20 CHF. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 882 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 21,49 Prozent niedriger. Am 22.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,52 CHF. Im Vorjahr hatte Implenia 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Implenia ein EPS in Höhe von 4,59 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie

Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu

Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen

Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Implenia AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten