Implenia Aktie News: Anleger schicken Implenia am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,6 Prozent auf 64,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'129 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Implenia-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 64,30 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 66,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'032 Implenia-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Implenia-Aktie mit einem Verlust von 10,39 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,52 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,59 CHF je Implenia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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