Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Dienstagmittag südwärts

Die Implenia-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 64,90 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'026 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Implenia-Aktie bis auf 64,60 CHF. Bei 66,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 5'953 Aktien.

Bei 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Implenia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 12,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Implenia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,52 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,59 CHF je Implenia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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