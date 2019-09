Implenia-Aktie im Plus: Bei Implenia bilden Veraison und Parmino eine Aktionärsgruppe

Beim Baukonzern Implenia hat sich eine Aktionärsgruppe um Veraison Capital und die Parmino Holding von Max Rössler formiert.

Man halte zusammen 18,1 Prozent des Aktienkapitals der Implenia AG , teilte die Gruppe am Freitag in einem Communiqué mit. "Ziel der Aktionärsgruppe ist es, Implenia zurück auf den Weg zum Erfolg zu begleiten und dabei den Wert des Unternehmens zu sichern und auszubauen."

Bei Implenia schürt Bildung einer Aktionärsgruppe Spekulationen - Aktie steigt

Die Aktien von Implenia sind am Freitag stark gesucht. Spekulative Käufe treiben den Aktienkurs in die Höhe. Als Auslöser nennen Händler den Zusammenschluss zweier Aktionäre zu einer Gruppe.

Die Aktie notiert um 09.35 Uhr um 2,6 Prozent höher auf 36,30 Franken. Zeitweise lag die Aktie um mehr als vier Prozent im Plus. Derweil zieht der Gesamtmarkt gemessen am SPI um 0,1 Prozent an.

"Veraison gilt als aktivistischer Aktionär, der seine Forderungen knallhart durchsetzt", sagt ein Händler. Daher dürfte sich ein Einstieg lohnen.

Implenia verbuchte vor allem wegen der Auslandsengagements im Vorjahr einen Gewinneinbruch. Und auch im laufenden Jahr schlugen erneut Abschreibungen in Norwegen und Polen negativ zu Buche.

jb/ra/pre/jb

Zürich (awp)