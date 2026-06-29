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29.06.2026 07:54:36
Implenia-Aktie: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Implenia hat von der schwedischen Verkehrsbehörde den Zuschlag für den Bau der U-Bahn-Station Korsvägen in Göteborg erhalten.
Der Bahnhof ist Teil des Projekts West Link und soll die Kapazität des Schienennetzes in der Region erhöhen, wie der Schweizer Baukonzern am Montag mitteilte. Konkret wird Implenia eine von drei U-Bahn-Stationen des Projekts bauen. Zum Auftrag gehöre auch die Installation von technischen Anlagen.
Bereits 2024 hatte die schwedische Verkehrsbehörde Implenia mit dem Bau eines Abschnitts des West-Link-Projekts beauftragt, darunter ein Eisenbahntunnel und die U-Bahn-Station Haga. Der weitere Auftrag entspreche der Strategie von Implenia, "sich auf grosse, komplexe Infrastrukturprojekte zu konzentrieren", heisst es.
ls/rw
Dietlikon (awp)
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