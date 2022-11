Implenia-Aktie freundlich: Implenia verlängert bestehenden Kreditvertrag bis Dezember 2027

Der Baukonzern hat einen bestehenden syndizierten Kredit über 650 Millionen Franken mit einem schweizerischen Bankenkonsortium bis Dezember 2027 verlängert.

Der Kreditvertrag mit einer Laufzeit bis Dezember 2023 sei ohne Sicherheiten verlängert und abgeschlossen worden, teilte Implenia am Freitag mit. Er umfasse wie bisher eine Tranche über 100 Millionen Franken (Facility A) als revolvierende Geldlimite, eine Garantielimite von 450 Millionen Franken (Facility B) sowie eine Geld- und/oder Garantielimite von 100 Millionen Franken. (Facility C).

Die neuen Konditionen sowie die erhöhte Flexibilität der Vereinbarung würden die starke operative Leistung und stabile finanzielle Situation von Implenia in den vergangenen zwei Jahren unterstreichen, schreibt der Konzern in der Mitteilung.

Für die Implenia-Aktie geht es am Freitag an der SIX zeitweise um 0,38 Prozent aufwärts auf 39,15 Franken.

