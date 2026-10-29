Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für Spitalneubau erhalten

Das Auftragsvolumen beträgt rund 165 Millionen Franken. Baubeginn ist für Sommer 2027 vorgesehen, wie Implenia am Donnerstag bekanntgab.

Mit dem Projekt stärkt Implenia ihre Position im strategisch wichtigen Gesundheitssektor. Das neue Spital soll moderne und bedarfsgerechte Einrichtungen für Patienten und Personal bieten.

Im Schweizer Handel bewegt sich die Implenia-Aktie um 1,52 Prozent nach oben und notiert dabei bei 66,80 Franken.

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Dietlikon (awp)