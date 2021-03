Implantation du nouveau programme de l'éducation pour la maternelle dès la rentrée 2021

QUÉBEC, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Pour assurer la cohérence et la continuité entre la maternelle 4 ans et la maternelle 5 ans et ainsi favoriser le développement de tous les enfants, dont ceux en situation de vulnérabilité, un nouveau programme-cycle de l'éducation préscolaire a été élaboré. Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, en fait l'annonce aujourd'hui. Ce programme-cycle sera implanté dans toutes les écoles dès la rentrée 2021.

Ce nouveau programme-cycle de l'éducation préscolaire est le fruit d'une collaboration avec de nombreux partenaires du réseau scolaire et du milieu universitaire. Il vise à favoriser le développement global de tous les enfants et à mettre en œuvre des interventions préventives pour répondre à leurs besoins. Il offre à tous des chances égales de se développer dans les différents domaines pour faciliter leur passage vers la 1re année et leur apprentissage tout au long de la vie. Trois axes sont privilégiés : le jeu, l'observation du cheminement de l'enfant et l'organisation de la classe.

Le programme permet également d'agir en collaboration avec les familles, les services de garde éducatifs à l'enfance, les services éducatifs complémentaires et les services sociaux pour assurer une cohérence et une continuité des interventions. Ce programme vise l'atteinte de deux objectifs :

Favoriser le développement global

Favoriser le développement global des enfants, c'est leur permettre de se développer dans tous les domaines en même temps (physique et moteur; affectif; social; langagier; cognitif). C'est leur offrir un milieu de vie sécurisant, bienveillant et inclusif, leur permettre de cultiver le plaisir d'explorer, de découvrir et d'apprendre.

Mettre en œuvre des interventions préventives (universelles et ciblées)

Mettre en œuvre des mesures préventives consiste à porter un regard attentif sur chaque enfant afin de soutenir son développement selon sa maturité, son rythme et ses besoins. C'est offrir à tous les élèves des activités spécifiques et régulières afin de favoriser leur réussite scolaire ou encore des interventions additionnelles aux enfants qui pourraient avoir des besoins éducatifs particuliers par les enseignantes et les enseignants ou par le personnel de soutien et le personnel professionnel.

Maternelle 4 ans

La plus récente Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle nous rappelle qu'un nombre encore trop important d'enfants arrivent au primaire en présentant des vulnérabilités dans au moins un domaine de développement, une situation qui s'est détériorée entre la première enquête de 2012 et celle de 2017. C'est pourquoi le gouvernement poursuit le déploiement de la maternelle 4 ans afin d'offrir un véritable libre choix aux parents, peu importe le milieu socioéconomique dans lequel ils vivent. Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à la maternelle 4 ans peuvent, dès maintenant, s'adresser à leur centre de services scolaire.

« Après plusieurs mois de travail concerté, je suis très fier de dévoiler le nouveau programme-cycle de l'éducation préscolaire. C'est une excellente nouvelle, car il était attendu depuis longtemps. Je suis particulièrement fier de tous les efforts déployés et de la collaboration entre les différents partenaires du réseau scolaire et du milieu universitaire. C'est en travaillant ensemble et en agissant tôt que nous pourrons enraciner des bases solides et offrir à nos tout-petits une chance équitable de se développer, d'atteindre leur plein potentiel et de vivre une transition positive vers la 1re année, dans un milieu bienveillant. Nous sommes convaincus que notre programme de l'éducation préscolaire est la meilleure approche pour ce faire, et une vaste majorité d'intervenants et d'organisations partagent cet avis! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Tous les parents doivent se réjouir de ce nouveau programme. Il va permettre à tous les enfants qui fréquentent la maternelle d'apprendre par le jeu et d'arriver mieux préparés en première année. Pourquoi? Parce que ce programme s'appuie sur les connaissances scientifiques les plus robustes et les plus actuelles, et qu'il est équilibré : on maintient une approche globale, tout en ajoutant un volet préventif. Les enfants du Québec ont besoin que les adultes collaborent ensemble, selon leurs différents rôles et leurs compétences respectives, à leur développement, à leur apprentissage et à leur épanouissement. »

Monique Brodeur, doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal de 2009 à 2019 et présidente du Comité du suivi de l'implantation du cycle d'éducation préscolaire (CSICEP)

L'élaboration de ce nouveau programme a franchi de nombreuses étapes, dont une mise à l'essai dans plusieurs écoles du Québec entre 2018 et 2020.

2020. La démarche a également permis de recueillir les avis des partenaires du réseau scolaire et de la communauté scientifique quant à la pertinence, à la cohérence et à l'applicabilité du programme. Ce dernier a reçu l'appui d'importants acteurs du milieu qui ont cosigné une lettre ouverte, dont les ordres professionnels concernés, de nombreux chercheurs et des syndicats d'enseignants.

Le ministère de l'Éducation offrira des formations dès le printemps prochain pour accompagner le réseau scolaire dans le processus d'implantation de ce nouveau programme.

Une plateforme numérique, interactive et dynamique sera également rendue disponible ce printemps pour que tous les acteurs qui gravitent autour des enfants de l'éducation préscolaire puissent bien s'approprier le programme.

