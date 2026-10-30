Impinj: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Impinj präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Impinj -0.440 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 112.1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 16.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 96.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch