Impero A-S Bearer and-or registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Impero A-S Bearer and-or registered stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.01 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.090 DKK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Impero A-S Bearer and-or registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.8 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren 10.1 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch