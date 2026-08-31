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31.08.2026 06:37:00
Impero A-S Bearer and-or registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Impero A-S Bearer and-or registered stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0.01 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.090 DKK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Impero A-S Bearer and-or registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.8 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren 10.1 Millionen DKK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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