Imperial Equities stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Imperial Equities lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.26 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.190 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.9 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 1.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch