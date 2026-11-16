Imperial DD stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Imperial DD präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14.15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13.96 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 85.3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 81.2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch