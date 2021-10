Imperial Brands bestätigt Jahresziele - Aktie dennoch rot

Der Nettoumsatz soll im Geschäftsjahr 2020/21 (Ende September) aus eigener Kraft und bei konstanten Wechselkursen dank anhaltend guter Tabakpreise um etwa ein Prozent zulegen, wie der Hersteller von Marken wie Blu, Kool und West am Mittwoch in Bristol mitteilte. Der Tabakkonzern dürfte im zweiten Halbjahr mit neuen Produkten wie E-Zigaretten etwa soviel wie in den ersten sechs Monaten erlöst haben, hiess es. Zudem rechnet das Management um Unternehmenschef Stefan Bomhard für das Gesamtjahr weiterhin mit einem Anstieg des operativen Gewinns aus eigener Kraft sowie bereinigt um Währungseffekte im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

Dabei habe das Unternehmen den Verlust im Geschäft mit neuen Produkten deutlich reduziert und den Gewinn im Vertrieb gesteigert, hiess es weiter. Das Tabakgeschäft habe sich zwar gut entwickelt, allerdings dürfte der operative Gewinn in diesem Geschäft etwas niedriger ausfallen als im Vorjahr und wie zuvor prognostiziert. Dies führt Imperial Brands unter anderem auf höheren Investitionen und Kosten für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten in den USA zurück. Imperial Brands will am 16. November die Zahlen für das Gesamtjahr 2020/21 vorlegen.

Imperial Brands-Aktien geben in London derzeit 2,35 Prozent ab auf 1,52 GBP.

BRISTOL (awp international)