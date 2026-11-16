Imperalis: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Imperalis hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch