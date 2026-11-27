Impact Silver liess sich am 25.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Impact Silver die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat Impact Silver im vergangenen Quartal 18.5 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 72.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Impact Silver 10.7 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch