Immunovia AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Immunovia AB präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 740.0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0.8 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 0.1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch