Immunovant: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Immunovant hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Immunovant ein EPS von -0.730 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch