Immunome präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Immunome stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.65 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.500 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch