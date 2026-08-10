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10.08.2026 06:37:00
Immuno-Biological Laboratories zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Immuno-Biological Laboratories liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Immuno-Biological Laboratories die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 10.76 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6.54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35.24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 286.0 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 211.5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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