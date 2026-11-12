Immuno-Biological Laboratories: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Immuno-Biological Laboratories hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Immuno-Biological Laboratories hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9.27 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8.67 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 274.0 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 277.2 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch