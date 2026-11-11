ImmunityBio zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ImmunityBio stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52.34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 48.8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 32.1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch