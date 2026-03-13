ImmunityBio Aktie 110468647 / US45256X1037
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.03.2026 15:46:27
ImmunityBio Stock Rises 9% Over Large-Scale NK Cell Production And Cryopreservation
(RTTNews) - Shares of ImmunityBio, Inc. (IBRX) are climbing around 9 percent on Friday morning trading after the successful completion of manufacturing engineering programs, NK2022 and NK2023, establishing a safe, reproducible, and scalable leukapheresis-to-manufacturing pathway for its autologous memory cytokine-enhanced natural killer or M-ceNK cell therapy platform.
The company's shares are currently trading at $8.61 on the Nasdaq, up 9.91 percent. The stock opened at $8.21 and has climbed as high as $8.66 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $1.83 to $12.43.
Additionally, a Phase I program combining M-ceNK with ANKTIVA was completed in patients with relapsed or refractory tumors demonstrating safety following infusion of the M-ceNK drug product.
Nachrichten zu ImmunityBio Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu ImmunityBio Inc Registered Shs
Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Plus -- DAX fällt zurück -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann kleine Zuschläge verzeichnen. Der deutsche Aktienmarkt gibt seine gewinne wieder ab. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.