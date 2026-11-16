Immunic: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Immunic äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.99 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Immunic ein EPS von -1.300 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch