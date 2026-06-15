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Immuneering a Aktie 112638592 / US45254E1073

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15.06.2026 13:55:03

Immuneering Corp Appoints Andrew Gengos As CFO

Immuneering a
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(RTTNews) - Immuneering Corporation (IMRX), a late-stage clinical oncology company, Monday announced that it has appointed Andrew Gengos as Chief Financial Officer, effective July 16.

Most recently, Gengos served as the Chief Financial Officer at Terns Pharmaceuticals, which Merck & Co., Inc. acquired for $6.7 billion.

Prior to Terns Pharmaceuticals, he was the CFO and Chief Business Officer of Athira Pharma, Inc. now LeonaBio, Inc.

In pre-market activity, IMRX shares were trading at $4.24, up 1.41% on the Nasdaq.

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Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’330.55 19.87 S43BWU
Short 14’620.90 13.99 SEQBCU
Short 15’186.46 8.82 SX0BIU
SMI-Kurs: 13’798.59 15.06.2026 14:00:35
Long 13’190.68 19.58 SPBXAU
Long 12’909.74 13.71 SUTB5U
Long 12’364.73 8.90 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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