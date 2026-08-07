Immuneering A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Immuneering A hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Immuneering A ein EPS von -0.400 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch