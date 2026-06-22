Immovable Properties Sofia REIT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Immovable Properties Sofia REIT hat am 19.06.2026 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.360 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0.1 Millionen EUR, gegenüber 0.5 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 72.55 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch