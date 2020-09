Immotor, innovateur industriel, clôture un cycle de financement de série C1 de plus de 30 millions de dollars américains avec la participation d'investisseurs chinois et internationaux de premier plan

SHENZHEN, Chine, 30 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Shenzhen Immotor Technology Co., Ltd. (Immotor) a annoncé la clôture de son cycle de financement de série C1, recueillant plus de 30 millions de dollars américains sous la direction de Southern Power Grid Capital (Chine), avec la participation d'Eurozeo Group Idinvest Partners (France), de PKSHA SPARX Algorithm Fund (Japon) et de 57Stars (États-Unis). Les investisseurs existants, Asia Green Fund, Qingdao Yongwan Capital, Cong Bi Qiu Shi Capital et Mirae Asset Group (Corée du Sud), maintiennent, quant à eux, leurs investissements. Ce dernier cycle porte le financement total d'Immotor à plus de 100 millions de dollars américains.

Daniel Huang, fondateur et PDG d'Immotor, a déclaré que l'entreprise utilisera ce financement pour développer de nouveaux produits de batteries électriques, accélérer ses plans d'expansion avec le déploiement de stations d'échange de batteries électriques dans les grandes villes, et exécuter sa stratégie à long terme de construction d'un réseau intelligent d'énergie verte pour les conducteurs de véhicules électriques à deux roues en Chine.

La Chine compte plus de 300 millions de conducteurs de véhicules électriques à deux roues qui continuent d'utiliser une batterie traditionnelle. Immotor a été fondée dans le but de créer une plateforme d'échange de batteries révolutionnaire comprenant des batteries électriques brevetées, des stations d'échange de batteries avancées, des applications utilisateur mobiles pratiques et une prise en charge de la plateforme de mégadonnées alimentée par l'IA.

Avec 77 brevets délivrés et 65 demandes de brevets, Immotor est une entreprise pionnière sur le marché de l'échange de batteries et est désormais un leader de l'industrie opérant dans 54 villes avec plus de 500 000 commandes quotidiennes d'échange de batteries. Au deuxième trimestre 2020, les stations d'échange d'Immotor ont effectué des commandes cumulées de plus de 180 millions d'euros, ce qui a permis de parcourir 1,8 milliard de kilomètres en Chine.

Plus tôt cette année, pendant l'éclosion de la COVID-19 en Chine, le secteur de la distribution de services en fin de parcours et de la logistique pour les transports à courte distance a connu un essor considérable, ce qui a grandement stimulé les activités d'échange de batteries. Grâce à ses stations pratiques d'échange de batteries, son application mobile conviviale, un fonctionnement automatisé et sans contact, Immotor a pu fournir la solution énergétique la plus efficace et la plus sûre possible. En conséquence, l'activité d'Immotor a connu une croissance rapide pendant l'épidémie en Chine et, depuis lors, a présenté un rythme de croissance soutenu.

« L'innovation a toujours été dans l'ADN d'Immotor, a commenté Daniel Huang. Grâce au nouveau financement en capital, nous continuerons d'investir dans la technologie de pointe des batteries électriques, de mettre au point des produits et des services de pointe, d'améliorer notre plateforme d'applications mobiles et de mégadonnées, d'élargir notre offre commerciale à d'autres marchés et, grâce à notre panel incroyablement diversifié d'investisseurs multinationaux, nous pourrions même explorer des possibilités à l'étranger. »

Immotor figure dans les classements Hurun China Future Unicorns 2019 et Hurun Mountain Goats 2020, qui énumèrent les entreprises les plus susceptibles de « devenir une licorne » au cours des trois prochaines années.

Immotor est le troisième investissement en Chine de Smart City Fund I, le fonds mondial géré par Idinvest Partners et soutenu par une quinzaine d'investisseurs privés issus des secteurs de l'énergie, de la mobilité et de l'immobilier. L'équipe recherche des leaders incontestables dans le monde entier. Selon Matthieu Bonamy : « Les services d'échange de batteries ont vraiment décollé en Chine et sont rapidement devenus la méthode de recharge la plus pratique, sûre, économique et recyclable, adoptée par les chauffeurs professionnels, les consommateurs et les autorités municipales. Nous sommes ravis de travailler avec Daniel et son entreprise pionnière, car ils constituent une force motrice de l'industrie en Chine et bientôt au-delà. »

À propos d'Immotor :

Shenzhen Immotor Technology Co., Ltd. qui a bénéficié précédemment d'investissements conjoints par Hyundai Motor Group, Samsung Group et Mirae Asset Group, est le leader mondial du réseau intelligent de l'énergie verte pour les véhicules électriques à deux roues. Créée en 2015, Immotor a lancé sa marque « e-exchange » en 2017, pionnière d'une plateforme innovante d'échange de batteries. Le siège social d'Immotor se trouve à Shenzhen, en Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1282671/1.jpg