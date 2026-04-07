Immofonds Suburban startet Zeichnungsfrist für Kapitalerhöhung am 21. April

Zürich (awp) - Die Fondsleitung Immofonds Asset Management gibt Details zur geplanten Kapitalerhöhung für den Immofonds Suburban bekannt. Das geplante Emissionsvolumen beträgt rund 30 Millionen Franken, der Ausgabepreis liegt bei 112,00 Franken netto je Anteil.

Die Bezugsfrist läuft vom 21. April bis 4. Mai, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die Zeichnungsfrist endet am 6. Mai.

Jeder bestehende Anteil berechtigt zum Erhalt eines Bezugsrechts; drei Bezugsrechte ermöglichen den Bezug eines neuen Anteils. Maximal werden 268'885 neue Anteile ausgegeben, womit sich die Gesamtanzahl auf bis zu 1,1 Millionen Anteile erhöht.

Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 13. Mai. Die neuen Anteile sind rückwirkend ab 1. Januar voll ausschüttungsberechtigt. Mit dem Emissionserlös will der Fonds sein Portfolio erweitern.

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