Immofonds steigert Gesamterfolg im Geschäftsjahr 2025/26 deutlich

Zürich (awp) - Immofonds hat im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 den Gesamterfolg um fast ein Drittel auf 176,4 Millionen Franken gesteigert. Der Nettoüberschuss ging jedoch wegen höherer Steuern leicht auf 50,0 von 51,7 Millionen Franken zurück, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Die Aktionäre sollen eine unveränderte Ausschüttung von 13,50 Franken je Anteilsschein erhalten. Dies entspricht einer Ausschüttungsrendite von 2,0 Prozent.

Der Ertrag sank gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozent auf 92,4 Millionen Franken. Die Mietzinseinnahmen nahmen dagegen leicht um 0,7 Prozent auf 91,8 Millionen zu. Das Plus sei vor allem auf fertiggestellte Projekte, einen Zukauf in Birsfelden sowie auf Vermietungserfolge zurückzuführen.

Der Marktwert des Immobilienportfolios stieg per Ende Juni um deutliche 10,1 Prozent auf 2,81 Milliarden Franken. Dabei entfiel knapp die Hälfte des Zuwachses auf Investitionen. Das Bestandsportfolio wurde um 5,8 Prozent aufgewertet.

Ausblick positiv - Kapitalerhöhung geplant

Im Geschäftsjahr 2026/27 erwartet die Fondsleitung einen im Vergleich zum Vorjahr leicht höheren Mietertrag. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von rund 180 Millionen Franken geplant. Die Ausschüttung soll konstant bleiben.

Zudem wird für den November 2026 eine Kapitalerhöhung von rund 200 Millionen Franken angestrebt. Damit will die Fondsleitung vor allem die Bauetappe im Grossprojekt Wankdorfcity 3 in Bern finanzieren. Darüber hinaus soll der nachhaltige Ausbau des Liegenschaftsportfolios sichergestellt werden. Die Einzelheiten zur Kapitalerhöhung sollen zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert werden.

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