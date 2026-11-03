Immofonds plant Kapitalerhöhung bis zu 207 Millionen Franken

Zürich (awp) - Die Fondsleitung Immofonds Asset Management will für den Immofonds bis zu 207 Millionen Franken frisches Kapital aufnehmen. Dabei sollen maximal 429'189 neue Anteile zu je 482 Franken netto ausgeben werden, wie die Fondsleitung am Dienstag mitteilte.

Bestehende Anleger erhalten für jeden Anteil ein Bezugsrecht. Neun Bezugsrechte berechtigen zum Kauf eines neuen Anteils. Der Bezugsrechtshandel läuft vom 11. bis 20. November, die Bezugsfrist endet am 24. November um 12 Uhr. Die Liberierung und der erste Handelstag der neuen Anteile an der SIX Swiss Exchange sind für den 27. November vorgesehen.

Mit dem Erlös soll unter anderem eine weitere Bauetappe des Grossprojekts Wankdorfcity 3 in Bern finanziert werden. Dort entstehen bis 2029 rund 500 Wohnungen sowie Flächen für Büros, Bildung, Gastronomie, Gewerbe und Freizeit. Weitere Mittel sind für Bauprojekte in Prilly, La Tour-de-Peilz, Lausanne und Zürich sowie für bereits geplante ESG-Massnahmen vorgesehen.

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