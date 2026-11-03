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03.11.2026 08:36:36

Immofonds plant Kapitalerhöhung bis zu 207 Millionen Franken

Zürich (awp) - Die Fondsleitung Immofonds Asset Management will für den Immofonds bis zu 207 Millionen Franken frisches Kapital aufnehmen. Dabei sollen maximal 429'189 neue Anteile zu je 482 Franken netto ausgeben werden, wie die Fondsleitung am Dienstag mitteilte.

Bestehende Anleger erhalten für jeden Anteil ein Bezugsrecht. Neun Bezugsrechte berechtigen zum Kauf eines neuen Anteils. Der Bezugsrechtshandel läuft vom 11. bis 20. November, die Bezugsfrist endet am 24. November um 12 Uhr. Die Liberierung und der erste Handelstag der neuen Anteile an der SIX Swiss Exchange sind für den 27. November vorgesehen.

Mit dem Erlös soll unter anderem eine weitere Bauetappe des Grossprojekts Wankdorfcity 3 in Bern finanziert werden. Dort entstehen bis 2029 rund 500 Wohnungen sowie Flächen für Büros, Bildung, Gastronomie, Gewerbe und Freizeit. Weitere Mittel sind für Bauprojekte in Prilly, La Tour-de-Peilz, Lausanne und Zürich sowie für bereits geplante ESG-Massnahmen vorgesehen.

ls/hr

In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Intel: +78 % im Rechenzentrum – trotzdem 29 % Kurssturz!
11:59 Julius Bär: 16.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Infineon Technologies AG
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08:22 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Konsolidierung zum Start in den November
02.11.26 Die Ökonomie der Einsamkeit
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’391.94 19.48 SBBH9U
Short 15’699.96 13.83 SABWMU
Short 16’279.53 8.94 SXB66U
SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
Long 14’139.33 19.10 SAB9DU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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